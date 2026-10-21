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21 жовтня 2026, 18:45

У Львові чоловік жорстоко побив сусіда

21 жовтня 2026, 18:45
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався в квартирі одного з будинків на вулиці Садовій у Львові. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Інцидент стався прямо в квартирі. Між 60-річним господарем та його 40-річним гостем сталась сварка. В результаті молодший чоловік завдав старшому кілька ударів кулаком по голові та в обличчя. У потерпілого діагностували черепно-мозкову травму, переломи кісток черепа, носа, щелепи та крововилив мозку.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно.

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