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12 жовтня 2026, 10:22

У Рівному студент готував підрив автобуса з військовими: його затримали

12 жовтня 2026, 10:22
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Фото: СБУ
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СБУ запобігла теракту, який російські спецслужби планували вчинити проти українських військових у Рівному. Це вже четвертий теракт, підготовку якого вдалося викрити в обласному центрі з початку 2026 року

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, російські спецслужби завербували студента одного зі столичних університетів. Він мав підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ під час їхнього відправлення до пункту постійної дислокації.

Для виконання завдання агент заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус, а навпроти місця паркування встановив замасковану під коробку з-під соку камеру з віддаленим доступом. За допомогою відеоспостереження російські куратори планували відстежити посадку військових і підірвати транспорт під час руху.

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку теракту, знешкодили вибухівку та затримали підозрюваного на міському автовокзалі. За версією слідства, після закладення пристрою він намагався виїхати до Києва.

Під час затримання у чоловіка вилучили смартфон, за допомогою якого він звітував російським спецслужбам про виконання завдання.

Як встановило слідство, студент потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку швидкого заробітку в тематичних Telegram-каналах. Після вербування його направили до Рівного, де він оселився в орендованій квартирі. Згодом чоловік отримав від куратора координати схованки, з якої забрав саморобний вибуховий пристрій.

За даними СБУ, вибухівку додатково оснастили двома скляними пляшками з легкозаймистою рідиною для посилення ураження.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу – закінчений замах на терористичний акт. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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