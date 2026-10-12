В Ровно студент готовил подрыв автобуса с военными: его задержали

Фото: СБУ

СБУ предотвратила теракт, который российские спецслужбы планировали совершить против украинских военных в Ровно. Это уже четвертый теракт, подготовку которого удалось разоблачить в областном центре с начала 2026 года

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали студента одного из столичных университетов. Он должен был взорвать автобус с военнослужащими ВСУ во время их отправки в пункт постоянной дислокации.

Для выполнения задания агент заложил самодельное взрывное устройство под автобус, а напротив парковочного места установил замаскированную под коробку из-под сока камеру с удаленным доступом. С помощью видеонаблюдения российские кураторы планировали отследить посадку военных и взорвать транспорт во время движения.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подготовку теракта, обезвредили взрывчатку и задержали подозреваемого на городском автовокзале. По версии следствия, после закладки устройства он пытался уехать в Киев.

При задержании у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он отчитывался российским спецслужбам о выполнении задания.

Как установило следствие, студент попал в поле зрения российских спецслужб в поиске быстрого заработка в тематических Telegram-каналах. После вербовки его направили в Ровно, где он поселился в съемной квартире. Впоследствии мужчина получил от куратора координаты тайника, из которого забрало самодельное взрывное устройство.

По данным СБУ, взрывчатку дополнительно оснастили двумя стеклянными бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью для усиления поражения.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса – оконченное покушение на террористический акт. Он находится под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.