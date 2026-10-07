У Запоріжжі агент РФ планував підірвати українського десантника

Фото: СБУ

У Запоріжжі судили агента РФ. Він на замовлення ворога планував підірвати десантника

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронцям вдалось врятувати сержанта розвідроти ДШВ, який брав участь у важливих операціях Сил оборони на передовій та в тилу ворога. Як виявилось, російський агент планував підкласти бомбу в квартирі, яку в нього арендував військовий.

Після закладання вибухівки агент мав повідомити російським спецслужбістам про готовність до теракту, щоб вони дистанційно підірвали військового. Правоохоронці затримали зловмисника, коли він придбав компоненти для спорядження саморобного вибухового пристрою.

Відомо, що завербували зрадника за допомогою його колишнього колеги, який знаходиться в тимчасово окупованому Мелітополі та співпрацює з РФ. Після вербування зрадник спочатку фіксував геолокації діючих енергооб’єктів у прифронтовому місті для підготовки нової серії ракетно-бомбових та дронових атак росіян.

Уже після цього він сам повідовим кураторам, що його квартирантом виявився десантник, який прибув з передової, і отримав завдання на ліквідацію військового.

Тепер він отримав свій вирок. Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.