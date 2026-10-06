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06 жовтня 2026, 17:25

На Харківщині росіяни завербували військового через сайт знайомств

06 жовтня 2026, 17:25
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили військового, якого завербували росіяни. Раніше він був помічником оператора БпЛА

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Мобілізований з Дніпропетровщини потрапив у поле зору росіян, коли шукав знайомств у месенджерах. Росіяни створили фейковий акаунт віртуальної дівчини та від її імені випитували в нього інформацію.

Згодом з'ясувалось, що військовий передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку, які воюють лише за 10 км від лінії боєзіткнення.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Також вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій як державна зрада", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.

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