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28 липня 2026, 16:20

Готували теракт проти військових: у Харкові затримали двох агентів РФ із 10-кілограмовою вибухівкою

28 липня 2026, 16:20
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Фото: Нацполіція
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У Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

Слідчі встановили, що зв’язок із куратором здійснювався через Telegram. Саме там підозрювані отримували інструкції та завдання, одним із яких була ліквідація військовослужбовців, які мали зібратися на певному заході.

Для підготовки злочину спільники орендували будинок, де облаштували пристрої відеоспостереження та дистанційного керування. Крім того, куратор доручив їм виготовити вибуховий пристрій вагою близько 10 кілограмів.

За даними поліції, за виконання кожного завдання затримані отримували грошову винагороду від російської спецслужби.

Обох підозрюваних затримали. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини підготовки теракту.

У разі доведення вини затриманим може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом пособництва державі-агресору у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією.

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