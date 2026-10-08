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08 жовтня 2026, 15:25

У Запоріжжі чоловік зливав росіянам об'єкт, від якого залежало водопостачання міста

08 жовтня 2026, 15:25
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Фото: прокуратура
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У Запоріжжі викрили чоловіка, який працював на росіян. Його завербували через знайомого, який знаходився на окупованій території

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік збирав дані про місця перебування українських військових і техніки, фіксував наслідки російських обстрілів у Запоріжжі та районі, а також шукав вибухові речовини й пристрої у схронах. Інформацію він передавав росіянам.

Зокрема, йшлось про координати електропідстанції, яка забезпечувала роботу насосних станцій одного з міст Дніпропетровської області.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

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