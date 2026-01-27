У Рівному водій напідпитку збив підлітка – отримав 2 роки ув'язнення

Фото: Національна поліція

У Рівному суд виніс вирок 41-річному водієві "Opel Movan", який у лютому минулого року спричинив ДТП, у якій тяжко травмувався малолітній скутерист

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Водій проведе 2 роки за ґратами. Він також позбавлений права керувати транспортними засобами на 5 років.

Окрім того, обвинувачений повинен відшкодувати потерпілому 5 млн грн моральної та матеріальної шкоди. Ще майже 600 тис. грн він уже виплатив за лікування та реабілітацію постраждалого.

За даними слідства, автопригода сталася 27 лютого торік близько 18:30 на вулиці Дубенській. Водій перевищив швидкість, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення зі скутером "Honda Dio", яким керував 13-річний хлопець.

Потерпілий перебував без мотошолома і отримав тяжкі травми: черепно-мозкову травму, крововилив у мозок, переломи кісток черепа, ребер, ноги та численні забої. Він досі проходить лікування.

Водія затримали у порядку ст.208 КПК України. Прилад Драгер показав 2,06 проміле алкоголю в крові.

