Квартири, паркомісце, дорога іномарка: НАЗК почало перевірку щодо керівника Одеської прокуратури

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя керівника Одеської обласної прокуратури Андрія Сватка. Це сталось після розслідування журналістів

Про це повідомляє Bihus.Info, передає RegioNews.

Журналісти Bihus.Info з'ясували, що головний прокурор Одеської області Андрій Сваток та його дружина придбали дві квартири, паркомісце та Range Rover за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, квартиру в столиці їм продали нібито з дисконтом майже в 50%.

Після публікації сюжету юристи звернулись до Національного агентства з питань корупції із заявою про можливу невідповідність рівня життя прокурора наявним у нього та його сімʼї статкам. Відомо, що НАЗК розпочало перевірку.

"Якщо інформація підтвердиться, то встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення, НАЗК проінформує про них відповідні органи", - говорять журналісти.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.