На Волині перекрили канал втечі ухилянтів до Білорусі

На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Як з'ясували правоохоронці, 30-річний житель Прикарпаття за грошову винагороду працював водієм. Він вивозив військовозобов'язаних поза пунктами прикордонного пропуску у Білорусь.

"Його затримано під час спроби вивезення за кордон двох чоловіків призивного віку та повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Встановлюються інші учасники схеми.

