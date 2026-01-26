Фото: поліція

У понеділок, 26 січня, поблизу села Усатове на Одещині сталися дві аварії, які спричинили ускладнення руху транспорту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі Одеса – Южне зіткнулися два легковики, а згодом – ще одне легкове авто з вантажівкою. Одну людину госпіталізували до лікарні.

На місці працює патрульна поліція. Водіїв просять врахувати ускладнення та за можливості обирати альтернативний шлях.

Нагадаємо, 25 січня на трасі Кіровоградщини зіткнулися легковик та мінівен. Внаслідок ДТП постраждали троє дітей та двоє дорослих.