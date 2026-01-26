Фото: Національна поліція України

Екстрені служби працювали на місці зіткнення пасажирського транспорту та легковика, постраждалих доправили до медзакладу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У селі Павлівка Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та рейсового мікроавтобуса. Повідомлення про аварію надійшло до поліції 26 січня о 16:53. Після отримання сигналу правоохоронці уточнили місце події та організували виїзд екстрених служб. Інформацію про обставини події внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

У ДТП постраждали пасажири

На місце аварії прибули працівники групи реагування патрульної поліції, рятувальники ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Фахівці забезпечили безпеку дорожнього руху на ділянці, щоб уникнути ускладнень та повторних зіткнень. Медики одразу розпочали огляд учасників пригоди, а рятувальники перевірили транспорт на наявність загроз, зокрема можливого витоку пального.

За попередніми даними, відбулося зіткнення автомобіля "Mini Cooper" та мікроавтобуса "Mercedes-Benz 609", який здійснював пасажирський рейс за маршрутом "Рожнятів – Івано-Франківськ". У салоні маршрутного транспорту перебували 10 пасажирів. Унаслідок аварії до медичного закладу доправили чотирьох пасажирів мікроавтобуса та водія легковика. Їхній стан уточнюється, лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці документують обстановку, опитують очевидців та встановлюють причини і механізм зіткнення. За результатами перевірки буде надано правову оцінку події відповідно до чинного законодавства.

