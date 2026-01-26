16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 18:12

На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні

26 січня 2026, 18:12
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Екстрені служби працювали на місці зіткнення пасажирського транспорту та легковика, постраждалих доправили до медзакладу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У селі Павлівка Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та рейсового мікроавтобуса. Повідомлення про аварію надійшло до поліції 26 січня о 16:53. Після отримання сигналу правоохоронці уточнили місце події та організували виїзд екстрених служб. Інформацію про обставини події внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

У ДТП постраждали пасажири

На місце аварії прибули працівники групи реагування патрульної поліції, рятувальники ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Фахівці забезпечили безпеку дорожнього руху на ділянці, щоб уникнути ускладнень та повторних зіткнень. Медики одразу розпочали огляд учасників пригоди, а рятувальники перевірили транспорт на наявність загроз, зокрема можливого витоку пального.

За попередніми даними, відбулося зіткнення автомобіля "Mini Cooper" та мікроавтобуса "Mercedes-Benz 609", який здійснював пасажирський рейс за маршрутом "Рожнятів – Івано-Франківськ". У салоні маршрутного транспорту перебували 10 пасажирів. Унаслідок аварії до медичного закладу доправили чотирьох пасажирів мікроавтобуса та водія легковика. Їхній стан уточнюється, лікарі проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці документують обстановку, опитують очевидців та встановлюють причини і механізм зіткнення. За результатами перевірки буде надано правову оцінку події відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, у селі Сокільники біля Львова внаслідок лобового зіткнення квадроцикла з маршруткою загинув народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Івано-Франківська область маршрутка постраждалі поліція Mini Cooper
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
26 січня 2026, 12:25
На Волині викрили зловмисників, які вербували жінок у сексуальне рабство за кордон
26 січня 2026, 11:43
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44
Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »