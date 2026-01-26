Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій вантажівки Scania їхав у попутному напрямку і зіткнувся з напівпричепом вантажівки Volvo. Внаслідок аварії 56-річний Scania від отриманих травм помер на місці. 60-річного водія Volvo госпіталізували медики.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

