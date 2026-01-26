20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 19:20

Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки

26 січня 2026, 19:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась неподалік села Калинівка. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій вантажівки Scania їхав у попутному напрямку і зіткнувся з напівпричепом вантажівки Volvo. Внаслідок аварії 56-річний Scania від отриманих травм помер на місці. 60-річного водія Volvo госпіталізували медики.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
На трасі на Одещині сталися дві ДТП: рух ускладнений
26 січня 2026, 09:33
Смертельна ДТП за участю депутата на Львівщині: ДБР з'ясовує обставини
26 січня 2026, 07:18
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »