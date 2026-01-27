В Ровно водитель в нетрезвом виде сбил подростка – получил 2 года лишения свободы

Фото: Национальная полиция

В Ровно суд вынес приговор 41-летнему водителю "Opel Movan", который в феврале прошлого года спрвоцировал ДТП, в котором тяжело травмировался малолетний скутерист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Водитель проведет 2 года за решеткой. Он также лишен права водить транспортные средства на 5 лет.

Кроме того, обвиняемый должен возместить потерпевшему 5 млн. грн. морального и материального ущерба. Еще около 600 тыс. грн он уже выплатил за лечение и реабилитацию пострадавшего.

По данным следствия, происшествие произошло 27 февраля в прошлом году около 18:30 на улице Дубенской. Водитель превысил скорость, не учел дорожную обстановку и допустил столкновение со скутером "Honda Dio" под управлением 13-летнего парня.

Пострадавший находился без мотошлема и получил тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, переломы костей черепа, ребер, ноги и многочисленные ушибы. Он до сих пор проходит лечение.

Водителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Прибор Драгер показал 2,06 промилле алкоголя в крови.

