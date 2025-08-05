У Рівному шестеро цивільних заблокували авто ТЦК: вимагали віддати військовозобов'язаного

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У Рівному два цивільні авто змусили зупинитися машину ТЦК, яка везла військовозобов'язаного. Інцидент стався ввечері 4 серпня на об'їзній дорозі міста, під час транспортування чоловіка з Кременецького ТЦК до центру підготовки

Про це повідомили в Тернопільському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок події авто ТЦК потрапило в дорожньо-транспортну пригоду.

Старший машини викликав поліцію, а разом із водієм та військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля через агресивну поведінку шести цивільних осіб, які вимагали передати їм військовозобов’язаного.

Обох потерпілих – військовослужбовця і чоловіка, якого перевозили, – доставили до медичних установ.

Поліція розпочала розслідування й наразі дає правову оцінку діям осіб, які блокували роботу представників ТЦК.

Згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України" передбачає покарання до 8 років позбавлення волі, а у разі тяжких наслідків — до 15 років.

Нагадаємо, 1 серпня у Вінниці місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити чоловіків, які там перебували під наглядом ТЦК. Після цього почалися сутички із військовослужбовцями та поліцейськими.

Наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи. П'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримали.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ говорили, що 86% інцидентів з ТЦК виявились фейками та ІПСО.