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У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
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03 серпня 2025, 14:35

В Одесі жінка напала на військового ТЦК

03 серпня 2025, 14:35
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Фото: Нацполіція
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На Одещині жінка прийшла до будівлі ТЦК, і згодом напала на військового. У ТЦК зробили заяву

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

У соцмережах з'явились відео з конфліктною ситуацією, яка сталась біля Одеського ТЦК та СП. Проте у самому ТЦК заявили, що відео показує лише фінальну частину інциденту.

Як пояснили в ТЦК, 1 серпня цивільна особа підійшла до будівлі та влаштувала провокацію. Військовий роти охорони зробив їй зауваження, але жінка стала його обзивати. Згодом вона взагалі на нього напала. Військовий, щоб уникнути ескалації конфлікту, просто повернувся на територію будівлі.

Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.

"Також вкотре нагадуємо, що об'єкти ТЦК та СП є режимними. Будь-яке порушення порядку поблизу них, а тим більше фізичний напад на військовослужбовця під час виконання ним службових обов'язків, є серйозним правопорушенням. Такі дії тягнуть за собою юридичну відповідальність", - заявили в ТЦК.

Як повідомлялось, у Вінниці через ТЦК сталися масові сутички. Очевидці повідомляли, що поліцейські, які прибули на місце події, застосовували щодо цивільних перцевий газ.

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