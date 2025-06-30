ТЦК під контролем: більшість "скандалів" у червні – фейки та ІПСО

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У червні більшість скарг щодо діяльності ТЦК виявилися неправдивими або маніпулятивними. Після проведення перевірки підтвердження знайшли лише 14% випадків

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що із 257 проаналізованих інцидентів, пов'язаних із ТЦК, лише 36 (14%) мали реальні підстави. Решта 86% виявилися фейками, маніпуляціями або інформаційно-психологічними операціями (ІПСО), спрямованими на дискредитацію Сил оборони.

За результатами розслідувань:

1 особу відсторонено від обов'язків,

5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності,

30 службових розслідувань ще тривають.

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон", – наголосили у командуванні.

Нагадаємо, 18 червня у Стрийському районному ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. Попередньо, у чоловіка стався інфаркт.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників ТЦК та СП. У жодному з них досі не винесено вироку.

Командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією.