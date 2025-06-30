11:40  30 червня
Момент прильоту в ТЦК Кривого Рогу потрапив на відео
08:30  30 червня
У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
07:54  30 червня
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
UA | RU
UA | RU
30 червня 2025, 14:40

ТЦК під контролем: більшість "скандалів" у червні – фейки та ІПСО

30 червня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У червні більшість скарг щодо діяльності ТЦК виявилися неправдивими або маніпулятивними. Після проведення перевірки підтвердження знайшли лише 14% випадків

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що із 257 проаналізованих інцидентів, пов'язаних із ТЦК, лише 36 (14%) мали реальні підстави. Решта 86% виявилися фейками, маніпуляціями або інформаційно-психологічними операціями (ІПСО), спрямованими на дискредитацію Сил оборони.

За результатами розслідувань:

  • 1 особу відсторонено від обов'язків,
  • 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
  • 30 службових розслідувань ще тривають.

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон", – наголосили у командуванні.

Нагадаємо, 18 червня у Стрийському районному ТЦК та СП помер військовозобов’язаний. Попередньо, у чоловіка стався інфаркт.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора оприлюднив дані щодо понад 1 000 кримінальних проваджень стосовно дій працівників ТЦК та СП. У жодному з них досі не винесено вироку.

Командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна скандал мобілізація ТЦК фейкова інформація військовозобовʼязані червень
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
На Тернопільщині водій фургона збив 11-річного хлопця на електросамокаті
30 червня 2025, 14:40
Мер Віталій Кличко відсторонив заступника за святкування у День жалоби в Києві
30 червня 2025, 14:33
Де купувати техніку для дому в Києві
30 червня 2025, 14:25
Російські дрони вдарили по Слов'янську: спалахнули пожежі
30 червня 2025, 14:14
На Прикарпатті затримали підозрюваного у підпалі авто
30 червня 2025, 14:07
Кривий Ріг після удару БпЛА: фото з місця атаки
30 червня 2025, 13:57
На Закарпатті лікарка за хабарі ставила фальшиві діагнози чоловікам для виїзду за кордон
30 червня 2025, 13:31
Безугла назвала кандидатів на заміну Умєрова та Сирського
30 червня 2025, 13:26
На пішохідному переході у Тернополі водій Mercedes-Benz збив маму з дитиною і втік
30 червня 2025, 13:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »