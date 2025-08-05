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05 августа 2025, 09:04

В Ровно шестеро гражданских заблокировали авто ТЦК: требовали отдать военнообязанного

05 августа 2025, 09:04
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровно два гражданских автомобиля заставили остановиться машину ТЦК, которая везла военнообязанного. Инцидент произошел вечером 4 августа на объездной дороге города, во время транспортировки мужчины из Кременецкого ТЦК в центр подготовки

Об этом сообщили в Тернопольском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия авто ТЦК попало в дорожно-транспортное происшествие.

Старший машины вызвал полицию, а вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля из-за агрессивного поведения шести гражданских лиц, требовавших передать им военнообязанного.

Обоих пострадавших – военнослужащего и мужчину, которого перевозили, – доставили в медицинские учреждения.

Полиция начала расследование и дает правовую оценку действиям лиц, которые блокировали работу представителей ТЦК.

Согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, а в случае тяжелых последствий - до 15 лет.

Напомним, 1 августа в Виннице местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить мужчин, находившихся там под наблюдением ТЦК. После этого начались стычки с военнослужащими и полицейскими.

На следующий день полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения. Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к преступлению, были задержаны.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ говорили, что 86% инцидентов с ТЦК оказались фейками и ИПСО.

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