У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички

фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці 1 серпня близько 23:00 місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити чоловіків, які там перебували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Вінниця.

Як зазначається, люди почали приходити після того, як у мережі з’явилася відеотрансляція, на якій видно, як натовп вимагає випустити чоловіків, яких там, ймовірно, утримують працівники ТЦК.

У поліції повідомили, що під час заходів з оповіщення жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК знайшли та затримали чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

"У подальшому група людей, зокрема представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями. До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта", — зазначили у поліції.

Нагадаємо, у травні у Вінниці сталася пожежа в будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформація про постраждалих або жертви не надходила.