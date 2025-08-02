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02 серпня 2025, 15:09

Конфлікт цивільних із ТЦК у Вінниці кваліфікували як спробу захоплення державної установи

02 серпня 2025, 15:09
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фото: Національна поліція
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи опісля конфлікту за участі цивільних з ТЦК у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Вінницької області.

Зазначається, що внаслідок конфлікту частина людей пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ", - йдеться у повідомленні.

Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку.

Як повідомлялось, у Вінниці 1 серпня близько 23:00 місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити чоловіків, які там перебували під наглядом ТЦК. Після цього почалися сутички із військовослужбовцями відомства та поліцейськими.

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