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28 липня 2025, 23:45

Смертельне ДТП у Рівному: водію оголосили про підозру

28 липня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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У Рівному водій збив 44-річну жінку. Вона загинула від отриманих травм

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 27 липня. 20-річний водій BMW не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку. Внаслідок цього він збив 44-річну жінку, яка була на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії вона загинула від отриманих травм.

Водія затримали. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відомо, що на момент аварії водій був тверезим.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталась смертельна ДТП. Легкове авто зіткнулось з автокраном. На жаль, водій легковика загинув на місці. Його тіло з потрощеного авто деблокували рятувальники.

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