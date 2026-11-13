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13 листопада 2026, 17:27

П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ

13 листопада 2026, 17:27
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Фото: Донецька обласна прокуратура
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П’ятьом колишнім правоохоронцям, які перейшли на бік Росії та співпрацювали з окупаційною адміністрацією на Донеччині, заочно повідомили про підозру. Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, експравоохоронці залишилися на території, захопленій незаконним збройним формуванням "ДНР", та згодом обійняли посади в окупаційних силових структурах.

Зокрема, один із них став так званим виконувачем обов’язків начальника відділення державної інспекції безпеки дорожнього руху відділу МВС РФ "Харцизький".

Інший працював "оперуповноваженим сектору карного розшуку Калінінського районного відділу та Червоногвардійського районного відділу Макіївського управління МВС "ДНР"".

Ще троє підозрюваних обійняли псевдопосади старшого офіцера штабу командування та відділу зв’язку внутрішніх військ, заступника начальника центру з питань інтеграції тимчасово окупованих територій та оперуповноваженого 4-го відділу центру спеціальних операцій.

Слідство встановило, що у складі оперативно-бойових тактичних формувань і зведеного загону оперативного реагування вони брали участь в окупації населених пунктів Донеччини. Йдеться, зокрема, про Маріуполь, Талаківку, Хлібодарівку, Золотоустівку та Зорю.

За інформацією прокуратури, підозрювані зі зброєю виступили проти України, керували бойовими операціями, забезпечували підрозділи радіозв’язком та виконували інші накази російського командування. Четверо з них за відданість окупаційному режиму отримали нагороди.

Усіх п’ятьох оголосили в розшук.

Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.

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Донецька область правоохоронці держзрада підозра РФ
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