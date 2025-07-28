На Буковині поліцейська зіткнулася з огорожею: одна загибла, троє травмованих
Сьогодні, 28 липня, у Новоселиці, що в Чернівецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції, яка перебувала поза службою. За попередніми даними, 34-річна жінка-водійка автомобіля Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Внаслідок аварії 35-річна пасажирка загинула на місці події, її тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали травми та госпіталізовані. Ще одна 32-річна пасажирка отримала медичний огляд, але госпіталізація їй не знадобилась.
Розпочато досудове розслідування обставин смертельної ДТП.
Начальник поліції Буковини пообіцяв забезпечити всебічне та неупереджене розслідування.
Нагадаємо, 22 липня у ДТП у Донецькій області загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан. У нього залишились дружина та двоє дітей.