На Буковині поліцейська зіткнулася з огорожею: одна загибла, троє травмованих

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Сьогодні, 28 липня, у Новоселиці, що в Чернівецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівниці поліції, яка перебувала поза службою. За попередніми даними, 34-річна жінка-водійка автомобіля Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Внаслідок аварії 35-річна пасажирка загинула на місці події, її тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали травми та госпіталізовані. Ще одна 32-річна пасажирка отримала медичний огляд, але госпіталізація їй не знадобилась.

Розпочато досудове розслідування обставин смертельної ДТП.

Начальник поліції Буковини пообіцяв забезпечити всебічне та неупереджене розслідування.

Нагадаємо, 22 липня у ДТП у Донецькій області загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Максим Казбан. У нього залишились дружина та двоє дітей.