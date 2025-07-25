Смертельна ДТП в Кривому Розі: легкове авто влетіло в автокран
У Кривому Розі сталась смертельна аварія. Загинув 47-річний чоловік
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
25 липня сталась смертельна ДТП у Кривому Розі, на вулиці Івана Сірка. Рятувальники з'ясували, що легкове авто зіткнулось з автокраном. Водій легковика загинув на місці.
Рятувальники деблокували з понівеченої автівки тіло 47 річного чоловіка.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. 49-річний водій тягача Мersedes Benz з напівпричепом, рухався зі сторони столиці у напрямку Житомира. Водій зіткнувся з автомобілем Renault Logan, за кермом якого був 62-річний киянин. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. 53-річну киянку, пасажирку легковика, госпіталізували до реанімації.
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