Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

25 липня сталась смертельна ДТП у Кривому Розі, на вулиці Івана Сірка. Рятувальники з'ясували, що легкове авто зіткнулось з автокраном. Водій легковика загинув на місці.

Рятувальники деблокували з понівеченої автівки тіло 47 річного чоловіка.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. 49-річний водій тягача Мersedes Benz з напівпричепом, рухався зі сторони столиці у напрямку Житомира. Водій зіткнувся з автомобілем Renault Logan, за кермом якого був 62-річний киянин. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. 53-річну киянку, пасажирку легковика, госпіталізували до реанімації.