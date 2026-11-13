У Києві чоловік підпалив будинок матері після сварки: йому загрожує 10 років

Фото: поліція Києва

У Деснянському районі Києва 42-річний чоловік підпалив будинок, у якому проживав разом із матір’ю. Поліцейські повідомили йому про підозру

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, чоловік нерідко провокував конфлікти з матір’ю, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Після чергової сварки він вигнав літню жінку на подвір’я, а сам запалив папір і розкидав його по кімнатах. Унаслідок цього в будинку виникла пожежа, під час якої зайнялося майно.

На щастя, ніхто не постраждав.

За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.