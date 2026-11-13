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13 листопада 2026, 17:48

На Одещині затримали ексдиректора з Криму, який впроваджував російські стандарти освіти

13 листопада 2026, 17:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Одещині затримали колишнього директора кримського закладу позашкільної освіти, який після окупації півострова перейшов на бік Росії та впроваджував російські освітні стандарти. Йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до окупації Криму чоловік очолював один із закладів позашкільної освіти в Євпаторії. У 2014 році він добровільно погодився продовжити роботу на цій посаді під керівництвом окупаційної адміністрації.

Після цього підозрюваний перевів заклад на російські освітні стандарти, адаптував навчальні програми до вимог окупаційної влади та організовував внесення змін до установчих документів відповідно до законодавства РФ.

Крім того, під час навчання дітям нав'язували російські ідеологічні наративи. Їх залучали до заходів на підтримку окупації Криму, а також зустрічей з учасниками війни проти України.

На початку листопада 2026 року чоловіка затримали на Одещині, куди він приїхав відвідати родичів. Під час обшуку правоохоронці вилучили російські внутрішній та закордонний паспорти, електронну техніку й засоби зв'язку.

Колишньому директору інкримінують колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.

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