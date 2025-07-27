Фото: поліція Київщини

26 липня близько 13:00 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Капітанівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Daihatsu Terios під час розвороту у напрямку Житомира не надав перевагу в русі зустрічному Hyundai. Через це сталося зіткнення транспортних засобів.

Смертельна ДТП за участю автомобілів Daihatsu та Hyundai

В результаті аварії 26-річний водій Hyundai отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події. Натомість водій Daihatsu Terios наразі є фігурантом кримінального провадження.

Місце аварії на трасі Київ-Чоп

Слідчі поліції Київської області офіційно повідомили цьому водієві про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого.

Раніше повідомлялося, смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці.