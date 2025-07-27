11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
11:06  27 липня
На Житомирщині на ставку знайшли тіло 26-річного потопельника
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
27 липня 2025, 14:42

Смертельна ДТП на Київщині: 26-річний водій загинув на місці

27 липня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Київщини
Читайте также
на русском языке

26 липня близько 13:00 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Капітанівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Daihatsu Terios під час розвороту у напрямку Житомира не надав перевагу в русі зустрічному Hyundai. Через це сталося зіткнення транспортних засобів.

Смертельна ДТП за участю автомобілів Daihatsu та Hyundai

В результаті аварії 26-річний водій Hyundai отримав травми, несумісні з життям, і помер на місці події. Натомість водій Daihatsu Terios наразі є фігурантом кримінального провадження.

Місце аварії на трасі Київ-Чоп

Слідчі поліції Київської області офіційно повідомили цьому водієві про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого.

Раніше повідомлялося, смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область ДТП смертельна ДТП аварія поліція автомобіль
На Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні
27 липня 2025, 13:04
Трагедія на Рівненщині: 21-річний хлопець загинув, не впоравшись з керуванням мотоцикла
27 липня 2025, 09:01
Не подобалось, коли люди курять: у Харкові сталось вбивство через зауваження на вулиці
26 липня 2025, 21:55
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У Харківській ОВА розглянули реалізацію проєкта на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні
27 липня 2025, 14:24
28 липня Україну накриють сильні дощі: які області в зоні ризику
27 липня 2025, 13:51
На Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні
27 липня 2025, 13:04
На Харківщині та Донеччині фіксують нове просування ворога, - DeepState
27 липня 2025, 12:48
ПЛІВКИ МІНДІЧА як ТЕСТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛІТ
27 липня 2025, 12:00
На Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки
27 липня 2025, 11:16
На Житомирщині на ставку знайшли тіло 26-річного потопельника
27 липня 2025, 11:06
РФ атакувала Україну 83 дронами за ніч - як працювала протиповітряна оборона
27 липня 2025, 10:47
Північна Корея може долучитися до наступу РФ на Україну, - Reuters
27 липня 2025, 10:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »