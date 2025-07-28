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28 липня 2025, 18:19

На Дніпропетровщині чоловік на авто переїхав мотоцикл

28 липня 2025, 18:19
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фото: Відомо
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В селі Межиріч Павлоградського району водій авто в стані алкогольного сп’яніння переїхав мотоцикл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Відомо".

"Все почалося з того, що ми стояли з друзями в центрі, до нас підійшов чоловік і сказав: "Якщо ви через 5 хвилин звідси не підете, то всі помрете”, після чого вдарив мого друга по шолому і пішов в свою автівку", - розповів Станіслав, власник мотоциклу.

Після погроз чоловік сів за кермо автомобіля і рушив у бік хлопців.

"Ми викликали поліцію, виявилося, що в нього було 1.96 проміле, він навіть не пам’ятав що було 10 хвилин тому", - повідомив Станіслав.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за підпал автівки співробітника РТЦК. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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