У Славутичі чоловіка засудили до довічного за сексуальне насильство над 6 хлопчиками

Фото: прокуратура Київської області

Суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, якого визнали винним у сексуальному насильстві над шістьма малолітніми хлопчиками у Славутичі. Злочини тривали з 2019 до 2024 року. Засуджений має виплатити потерпілим 2,5 млн грн моральної шкоди

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Саме такого покарання вимагала сторона обвинувачення. Старшим групи прокурорів у справі був заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

За матеріалами справи, потерпілими стали шестеро хлопчиків, яким на момент вчинення злочинів було від 5 до 12 років.

Чоловік здобував довіру родин, пропонуючи їм волонтерську допомогу — речі та догляд за дітьми. Переважно йшлося про малозабезпечені сім’ї, матерів-одиначок та внутрішньо переміщених осіб.

Згодом він запрошував хлопчиків до себе додому, де вчиняв щодо них сексуальне насильство.

За показаннями одного з потерпілих, чоловік давав йому гроші за мовчання та залякував, що в разі розголошення його відправлять до дитячого будинку.

Розслідування розпочалося у жовтні 2024 року після звернення до поліції матері двох хлопчиків. Згодом правоохоронці встановили інших потерпілих.

За клопотаннями прокурорів дітей допитували слідчі судді за участю психологів. Під час судового розгляду дослідили показання потерпілих і свідків, висновки експертиз та матеріали обшуку. На вилученому комп’ютері чоловіка також виявили файли, які, за висновками експертів, містили дитячу порнографію.

"Для нас було принципово довести кожен епізод обвинувачення. З огляду на тяжкість злочинів і те, що насильство тривало роками, ми наполягали на найсуворішому покаранні", — зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітніх (ч. 6 ст. 152 КК України), сексуальному насильстві щодо малолітніх (ч. 4 та ч. 6 ст. 153 КК України), розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України) та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За сукупністю злочинів йому призначили довічне позбавлення волі.

Крім того, суд постановив стягнути із засудженого 2,5 млн грн на відшкодування моральної шкоди потерпілим. Відомості про чоловіка також мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.