09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 17:57

У Славутичі чоловіка засудили до довічного за сексуальне насильство над 6 хлопчиками

13 листопада 2026, 17:57
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Київської області
Читайте также
на русском языке

Суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, якого визнали винним у сексуальному насильстві над шістьма малолітніми хлопчиками у Славутичі. Злочини тривали з 2019 до 2024 року. Засуджений має виплатити потерпілим 2,5 млн грн моральної шкоди

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Саме такого покарання вимагала сторона обвинувачення. Старшим групи прокурорів у справі був заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

За матеріалами справи, потерпілими стали шестеро хлопчиків, яким на момент вчинення злочинів було від 5 до 12 років.

Чоловік здобував довіру родин, пропонуючи їм волонтерську допомогу — речі та догляд за дітьми. Переважно йшлося про малозабезпечені сім’ї, матерів-одиначок та внутрішньо переміщених осіб.

Згодом він запрошував хлопчиків до себе додому, де вчиняв щодо них сексуальне насильство.

За показаннями одного з потерпілих, чоловік давав йому гроші за мовчання та залякував, що в разі розголошення його відправлять до дитячого будинку.

Розслідування розпочалося у жовтні 2024 року після звернення до поліції матері двох хлопчиків. Згодом правоохоронці встановили інших потерпілих.

За клопотаннями прокурорів дітей допитували слідчі судді за участю психологів. Під час судового розгляду дослідили показання потерпілих і свідків, висновки експертиз та матеріали обшуку. На вилученому комп’ютері чоловіка також виявили файли, які, за висновками експертів, містили дитячу порнографію.

"Для нас було принципово довести кожен епізод обвинувачення. З огляду на тяжкість злочинів і те, що насильство тривало роками, ми наполягали на найсуворішому покаранні", — зазначив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітніх (ч. 6 ст. 152 КК України), сексуальному насильстві щодо малолітніх (ч. 4 та ч. 6 ст. 153 КК України), розбещенні малолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України) та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За сукупністю злочинів йому призначили довічне позбавлення волі.

Крім того, суд постановив стягнути із засудженого 2,5 млн грн на відшкодування моральної шкоди потерпілим. Відомості про чоловіка також мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область чоловік сексуальне насильство хлопчик
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Росія майже 20 разів атакувала Нікопольщину: поранена жінка
13 листопада 2026, 19:56
У Харкові знайшли мертвого кота з численними ранами: поліція відкрила кримінальне провадження
13 листопада 2026, 19:24
У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко
13 листопада 2026, 18:58
Допоміг росіянам верифікувати чотири Starlink: киянина засудили до 15 років
13 листопада 2026, 18:48
У Києві чоловік підпалив будинок матері після сварки: йому загрожує 10 років
13 листопада 2026, 18:33
На Одещині затримали ексдиректора з Криму, який впроваджував російські стандарти освіти
13 листопада 2026, 17:48
П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ
13 листопада 2026, 17:27
Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді
13 листопада 2026, 17:20
У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі
13 листопада 2026, 16:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »