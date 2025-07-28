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28 июля 2025, 23:45

Смертельное ДТП в Ровно: водителя объявили о подозрении

28 июля 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В Ровно водитель сбил 44-летнюю женщину. Она погибла от полученных травм

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 27 июля. 20-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку. В результате он сбил 44-летнюю женщину, которая была на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии она погибла от полученных травм.

Водитель задержан. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что на момент аварии водитель был трезв.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с автокраном. К сожалению, водитель легковушки погиб на месте. Его тело из разбитого авто деблокировали спасатели.

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