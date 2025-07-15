10:10  15 липня
В Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом
09:42  15 липня
У Києві жінка на першому побаченні викрала у чоловіка майже $50 тисяч
05:40  15 липня
У Білій Церкві в річці Рось втопилася людина
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 12:47

СБУ запобігла теракту в Рівному: агент РФ готував вибух у багатоповерхівці

15 липня 2025, 12:47
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який планував теракт у центрі Рівного. Зловмисник встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі багатоквартирного будинку. Після дистанційної активації вибухівки росіяни планували зафіксувати наслідки вибуху для поширення паніки серед мирного населення

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Затриманим виявився 27-річний львів'янин, завербований через телеграм-канал із "легкими заробітками".

За вказівкою кураторів він прибув до Рівного, забрав вибухівку зі схрону, замінував квартиру та встановив приховану камеру.

СБУ затримала чоловіка "на гарячому". Йому вже повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за пособництво у підготовці теракту.

Агент перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох агенток ГРУ, які готували теракти проти суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ теракт Рівне агент рф багатоповерхівка вибухівка співпраця з ворогом
СБУ встановила російського командира, який віддав наказ атакувати "Трасу здоров'я" в Одесі
11 липня 2025, 14:32
СБУ зірвала серію терактів у Харкові: агент ФСБ готував вибухи на електропідстанціях
10 липня 2025, 12:55
Жителька Полтавщини готувала теракт на замовлення спецслужб рф
08 липня 2025, 19:34
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада
15 липня 2025, 13:59
Жорстка ДТП на Київщині: дві автівки розтрощені вщент, серед постраждалих діти
15 липня 2025, 13:52
У Дніпрі на ремонт туалетів одного з ліцеїв планують витратити понад 17 мільйонів
15 липня 2025, 13:33
Знявся в шоу – втратив посаду: прокурора з Києва звільнили через "Супермаму"
15 липня 2025, 13:30
У Дніпрі, Києві та Вінниці затримали шістьох агентів фсб, які готували теракти в Україні
15 липня 2025, 13:15
На трасі Дніпро–Павлоград перекинувся рейсовий мікроавтобус: подробиці з місця ДТП
15 липня 2025, 12:58
+35 і асфальт плавиться: на Дніпропетровщині обмежили рух вантажного транспорту
15 липня 2025, 12:30
1,5 млн грн з чужих карток: у Києві судитимуть 14 шахраїв, які крали гроші
15 липня 2025, 12:17
Росіяни бомбили Донеччину КАБами: є 2 жертви та 10 поранених
15 липня 2025, 12:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »