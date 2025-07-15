СБУ запобігла теракту в Рівному: агент РФ готував вибух у багатоповерхівці

фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який планував теракт у центрі Рівного. Зловмисник встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі багатоквартирного будинку. Після дистанційної активації вибухівки росіяни планували зафіксувати наслідки вибуху для поширення паніки серед мирного населення

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Затриманим виявився 27-річний львів'янин, завербований через телеграм-канал із "легкими заробітками".

За вказівкою кураторів він прибув до Рівного, забрав вибухівку зі схрону, замінував квартиру та встановив приховану камеру.

СБУ затримала чоловіка "на гарячому". Йому вже повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за пособництво у підготовці теракту.

Агент перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох агенток ГРУ, які готували теракти проти суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі.