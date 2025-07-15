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15 июля 2025, 12:47

СБУ предотвратила теракт в Ровно: агент РФ готовил взрыв в многоэтажке

15 июля 2025, 12:47
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, планировавшего теракт в центре Ровно. Злоумышленник установил самодельное взрывное устройство в съемной квартире многоквартирного дома. После дистанционной активации взрывчатки россияне планировали зафиксировать последствия взрыва для распространения паники среди мирного населения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Задержанным оказался 27-летний львовянин, завербованный через телеграмм-канал с "легкими заработками".

По указанию кураторов он прибыл в Ровно, забрал взрывчатку из тайника, заминировал квартиру и установил скрытую камеру.

СБУ задержала мужчину "на горячем". Ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям, в том числе за пособничество в подготовке теракта.

Агент находится под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала двух агенток ГРУ, готовивших теракты против судей и волонтеров в Полтаве и Днепре.

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