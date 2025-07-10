СБУ зірвала серію терактів у Харкові: агент ФСБ готував вибухи на електропідстанціях

фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям у Харкові. За результатами превентивних заходів затримано агента ФСБ, який планував підрив ключових електропідстанцій

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, виконавцем завдання російських спецслужб став місцевий дитячий аніматор, якого завербували дистанційно — через знайому з Росії.

Після вербування агент отримав інструкції на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в домашніх умовах і планував атакувати електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів міста.

СБУ затримала диверсанта під час створення вибухівки у його квартирі. Встановлено також, що чоловік фіксував розташування українських Сил оборони — зокрема, під час своїх поїздок на дитячі заходи. Це було "тестовим" завданням від російського куратора, який перевіряв його на готовність до складніших операцій.

У разі успішного виконання першого теракту агент мав підірвати ще кілька об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зловмисника вилучено компоненти для виготовлення СВП, прокремлівську символіку, планшет, телефон з доказами зв’язку з ФСБ, а також український паспорт в обкладинці з триколором.

Чоловікові оголошено підозру. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітник українського космічного агентства передавав інформацію ворогу, використовуючи службове становище. Його затримали.