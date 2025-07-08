Фото: Полтавська обласна прокуратура

Прокуратура Полтавської області направила до суду обвинувальний акт щодо мешканки регіону, яку підозрюють у спробі вчинення теракту за завданням російських спецслужб

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство встановило, що в березні цього року жінка погодилася на співпрацю з представником фсб, який зв'язався з нею через месенджер "Telegram". За обіцяну грошову винагороду вона зголосилася виготовити і підірвати вибуховий пристрій у населеному пункті Полтавщини.

Виконуючи інструкції "куратора", фігурантка придбала необхідні складники для саморобного вибухового пристрою. Вибухівку вона зібрала в орендованій квартирі. Для дистанційного підриву планувала використати GSM-контролер, який купила онлайн. Також вона мала намір придбати акумуляторну батарею, аби завершити підготовку. Закладку вибухівки жінка мала зробити у вказаному спецслужбами рф місці.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

Втім, реалізувати задум не вдалося. Завдяки скоординованій роботі українських правоохоронців і співробітників СБУ вдалося своєчасно виявити та зупинити підготовку до теракту. Підозрювану затримали, а вибухівку - вилучили.

Жінці висунуто обвинувачення у державній зраді в умовах воєнного стану, підготовці терористичного акту, а також незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин і пристроїв. Досудове розслідування проводили слідчі управління СБУ в Полтавській області. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Її вину має встановити суд.

Нагадаємо, теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто.