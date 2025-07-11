13:38  11 липня
На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця
10:10  11 липня
Поблизу Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина
06:40  11 липня
З України намагалися вивезти старовинну ікону Ісуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 липня 2025, 14:32

СБУ встановила російського командира, який віддав наказ атакувати "Трасу здоров'я" в Одесі

11 липня 2025, 14:32
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ повідомили про підозру російському військовому. Йдеться про атаку балістичною ракетою міста Одеси

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

СБУ повідомила про підозру в порушенні законів і звичаїв війни полковнику збройних сил РФ Євгєнію Лєдєреру. Саме він у 2024 році був командиром 12 ракетної бригади 58 армії Південного військового округу ЗС РФ (військова частина 25788). Цей підрозділ має пунктом постійної дислокації місто Моздок, Республіка Північна Осетія.

Наприкінці квітня 2024 року ця бригада знаходилась в анексованому Криму. Звідти вони обстрілювати міста материкової України. Вважається, що саме Лєдєр віддав команду завдати удару по "Трасі здоров'я". Це одна з найбільш відвідуваних рекреаційних зон в Одесі, осередку відпочинку, спорту і дозвілля для тисяч цивільних мешканців і гостей міста.

Нагадаємо, 29 квітня 2024 року російська балістична ракета, начинена тисячами елементів (шрапнеллю), розірвалася над одеським узбережжям в районі 9 станції Великого фонтану. Відомо, що майже 40 людей отримали поранення. Щонайменше четверо людей загинули.

Також внаслідок атаки постраждав так званий "замок Гаррі Поттера", який вважався резиденцією освітнього магната Сергія Ківалова. Всерединізнаходилися Сергій Ківалов та проректора одеського Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Ківалов отримав поранення у бедро, проректор загинув.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ російські військові обстріл
В Україні повідомили про заочну підозру людині з оточення Путіна
11 липня 2025, 12:35
В Україні засудили адвоката, який організував агентурну мережу для росіян
10 липня 2025, 19:05
СБУ зірвала серію терактів у Харкові: агент ФСБ готував вибухи на електропідстанціях
10 липня 2025, 12:55
Всі новини »
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
Завтра частина областей потерпатиме від спеки, а в інших – дощі з грозами
11 липня 2025, 15:55
Дитина загубилася дорогою додому: у Дніпрі на зупинці виявили схвильованого хлопчика
11 липня 2025, 15:46
Буданов дав прогноз, коли в Україні відбудеться припинення вогню і буде досягнуто перемир’я
11 липня 2025, 15:25
Попереджають про небезпеку для п’яти регіонів України: зафіксовано підозрілу повітряну активність
11 липня 2025, 15:23
Україну атакували 79 дронів: зафіксовано влучання у 8 локаціях
11 липня 2025, 15:21
У Харкові в гаражі виявили великий арсенал з боєприпасами
11 липня 2025, 15:12
У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувалися 2 особи: що відомо
11 липня 2025, 15:09
Мотосезон на Прикарпатті: за півроку – понад 100 аварій, 10 загиблих
11 липня 2025, 15:07
Армія бджіл-кіборгів: як Китай впроваджує технології в комах для військових цілей
11 липня 2025, 14:54
На Волині судитимуть керівника благодійної організації, який ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавав
11 липня 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »