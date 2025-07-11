Фото: СБУ

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

СБУ повідомила про підозру в порушенні законів і звичаїв війни полковнику збройних сил РФ Євгєнію Лєдєреру. Саме він у 2024 році був командиром 12 ракетної бригади 58 армії Південного військового округу ЗС РФ (військова частина 25788). Цей підрозділ має пунктом постійної дислокації місто Моздок, Республіка Північна Осетія.

Наприкінці квітня 2024 року ця бригада знаходилась в анексованому Криму. Звідти вони обстрілювати міста материкової України. Вважається, що саме Лєдєр віддав команду завдати удару по "Трасі здоров'я". Це одна з найбільш відвідуваних рекреаційних зон в Одесі, осередку відпочинку, спорту і дозвілля для тисяч цивільних мешканців і гостей міста.

Нагадаємо, 29 квітня 2024 року російська балістична ракета, начинена тисячами елементів (шрапнеллю), розірвалася над одеським узбережжям в районі 9 станції Великого фонтану. Відомо, що майже 40 людей отримали поранення. Щонайменше четверо людей загинули.

Також внаслідок атаки постраждав так званий "замок Гаррі Поттера", який вважався резиденцією освітнього магната Сергія Ківалова. Всерединізнаходилися Сергій Ківалов та проректора одеського Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Ківалов отримав поранення у бедро, проректор загинув.