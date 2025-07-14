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14 липня 2025, 11:46

Під прицілом – судді та волонтери: СБУ запобігла терактам у Полтаві та Дніпрі

14 липня 2025, 11:46
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фото: СБУ
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Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала двох агенток ГРУ, які отували теракти проти суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювані — раніше судимі мешканки Полтави — погодились на співпрацю з російськими спецслужбами після звільнення з місць позбавлення волі. Вони вийшли на кураторів через Telegram, шукаючи "швидких грошей".

Жінки отримали завдання ліквідувати українських суддів і волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Одна діяла в Полтаві, інша – виїхала до Дніпра.

В останньому випадку агентка отримала координати схованки з вибухівкою у скутері, припаркувала його біля машини місцевого судді та встановила приховану камеру, щоб передавати відео росіянам. Саме в цей момент її затримали. Її спільницю затримали одночасно в Полтаві.

Перед основними завданнями фігурантки виконали "тестове" — підпалили авто українського військового.

Обом повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема:

  • державна зрада (ч. 2 ст. 111),
  • замах на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258),
  • перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1).

Затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла масштабним диверсіям у Харкові.

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