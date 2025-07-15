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15 липня 2025, 05:05

Запакував тіло у валізу та викинув на смітник: у Рівному чоловік вбив приятеля

15 липня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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У Рівному засудили місцевого жителя, який вбив свого знайомого та викинув, сховане у валізі тіло жертви на смітник. Зловмисник проведе за ґратами 10 років

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Жорстоке вбивство сталося в березні 2022 року. За даними слідства, працівник Рівненського сміттєвого полігону під час вивантаження відходів виявив тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті.

Поліцейські з’ясували, що загиблий — безвісти зниклий 47-річний мешканець Рівного. Його декілька днів розшукували рідні. Виявилося, що напередодні трагедії чоловік випивав разом із 33-річним знайомим. Між приятелями стався конфлікт. Під час сутички господар оселі щонайменше чотири рази вдарив гостя ножем у шию.

Після вбивства нападник загорнув тіло жертви у чохол від палатки, та залишив його на чотири дні в будинку. Згодом зловмисник помістив убитого до валізи та викинув у сміттєвий бак. Правоохоронці затримали фігуранта. Нещодавно слідчий закінчив досудове розслідування.

"Днями суддя Рівненського міського суду виніс вирок по справі: 10 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторона захисту ще може подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжні заходи для трьох мешканців села Терново Закарпатської області, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 37-річного односельця. Вони розчленували його тіло бензопилою та, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки. Усіх трьох фігурантів взяли під варту.

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