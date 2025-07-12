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12 липня 2025, 16:20

Замовне вбивство: в Києві затримали чоловіка, який застрелив людину

12 липня 2025, 16:20
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Фото: прокуратура
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У Києві затримали зловмисника, який пострілом вбив людину. Йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

41-річному іноземцю повідомили про підозру в умисному вбивстві. 8 липня він одягнув темний одяг, закрив обличчя панамою та здійснив два прицільні постріли у киянина, який сів у свою машину, щоб їхати на роботу.

За даними правоохоронців, напередодні вбивства підозрюваний був біля будинку майбутньої жертви, оглядаючи територію. Тепер йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

"Підозрюваного у скоєнні вбивства затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його дії кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство, вчинене на замовлення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що 10 липня в столиці також сталась стрілянина. Правоохоронці знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Поліція з'ясовує обставини.

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