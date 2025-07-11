Застрелив колегу та інсценував самогубство: у Запоріжжі судитимуть експравоохоронця

фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу, а потім намагався видати вбивство за самогубство

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

За даними справи, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і разом орендували квартиру в Запоріжжі. Відомо, що 16 лютого між ними стався конфлікт, один з правоохоронців застрелив колегу з табельної вогнепальної зброї. Пізніше підозрюваний повідомив про смерть знайомого, заявивши, що він застрелився.

Після вбивства фігурант зробив усе можливе, щоб приховати злочин. Він взяв телефон жертви, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, зловмисник ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло він намагався приховати, загорнувши у килим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство.

"Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали його. Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою. Чоловіка звільнили з правоохоронного органу. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.