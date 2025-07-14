Ножем у живіт за старі образи: на Одещині під час сварки чоловік поранив односельця
У Нерубайській громаді Одеської області поліція затримала 58-річного чоловіка, який завдав тяжке ножове поранення своєму 49-річному знайомому
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, між чоловіками під час розпиття алкоголю виникла сварка через давні образи, яка переросла у бійку. У розпалі конфлікту старший чоловік схопив кухонний ніж і вдарив молодшого у живіт.
Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням.
Зловмисника затримали на місці події. Йому повідомлено про підозру.
Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який ледь не вбив односельця.
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