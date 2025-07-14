Ножем у живіт за старі образи: на Одещині під час сварки чоловік поранив односельця

фото: Національна поліція

У Нерубайській громаді Одеської області поліція затримала 58-річного чоловіка, який завдав тяжке ножове поранення своєму 49-річному знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, між чоловіками під час розпиття алкоголю виникла сварка через давні образи, яка переросла у бійку. У розпалі конфлікту старший чоловік схопив кухонний ніж і вдарив молодшого у живіт.

Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням.

Зловмисника затримали на місці події. Йому повідомлено про підозру.

Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який ледь не вбив односельця.