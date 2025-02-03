Жорстоке вбивство закарпатця бензопилою: двох підлітків і чоловіка взяли під варту

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Суд обрав запобіжні заходи для трьох мешканців села Терново, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 37-річного односельця. Усіх трьох фігурантів взяли під варту без можливості внесення застави

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За даними слідства, до злочину причетні юнаки віком 16, 19 років і 44-річний чоловік. Вони не лише вбили потерпілого, а й розчленували його тіло, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки.

"Суд задовільнив клопотання в повному обсязі та ухвалив для фігурантів безальтернативне тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує довічне ув’язнення. Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини цього злочину.

Нагадаємо, жорстоке вбивство 37-річного жителя села Терново сталося наприкінці січня. У гаражі за місцем проживання одного з підозрюваних поліцейські знайшли закривавлену бензопилу та сумку, в якій був тулуб чоловіка без рук, ніг та голови. Неподалік виявили й ампутовані частини тіла.