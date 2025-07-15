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15 июля 2025, 05:05

Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля

15 июля 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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В Ровно осудили местного жителя, который убил своего знакомого и выбросил, спрятанное в чемодане тело жертвы на помойку. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Жестокое убийство произошло в марте 2022 года. По данным следствия, работник Ровенского мусорного полигона при выгрузке отходов обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские выяснили, что погибший — без вести пропавший 47-летний житель Ровно. Его несколько дней разыскивали родные. Оказалось, что накануне трагедии мужчина выпивал вместе с 33-летним знакомым. Между приятелями произошел конфликт. Во время схватки хозяин дома не менее четырех раз ударил гостя ножом в шею.

После убийства нападавший завернул тело жертвы в чехол от палатки и оставил его на четыре дня в доме. Впоследствии злоумышленник поместил убитого в чемодан и выбросил в мусорный бак. Правоохранители задержали фигуранта. Недавно следователь закончил досудебное расследование.

"На днях судья Ровенского городского суда вынес приговор по делу: 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Сторона защиты может подать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что суд избрал меры пресечения для троих жителей села Терново Закарпатской области, подозреваемых в жестоком убийстве 37-летнего односельчанина. Они расчленили его тело бензопилой и, пытаясь скрыть следы, хотели сжечь остатки. Всех троих фигурантов заключили под стражу.

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