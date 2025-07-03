фото: поліція Рівненщини

Поліція просить допомогти у розшуку 19-річної дівчини з Рівненського району, яка зникла понад тиждень тому

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі тривають пошуки 19-річної Маргарити Жолобчук, яка зникла наприкінці червня. За інформацією поліції, дівчина пішла з дому 16 липня в обідню пору та з того часу не повернулася. Востаннє вона виходила на зв’язок із рідними 27 червня, після чого її телефон перестав відповідати, а місце перебування залишається невідомим.

Маргарита - мешканка Рівненського району, народилася у 2006 році. Її опис: зріст близько 165 см, худорлява статура, темне коротке волосся. На момент зникнення дівчина була одягнена у білу футболку, джинсові шорти та білі кросівки. За даними поліції, це не перший випадок, коли вона залишає дім без повідомлення.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках. Якщо комусь відома будь-яка інформація про місце перебування Маргарити, просять повідомити за телефонами 098-372-66-94, 067-360-26-26 або за номером поліції 102. Пошуки тривають, і кожна деталь може стати важливою для встановлення її місця перебування.

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