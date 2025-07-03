06:10  03 липня
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
05:05  03 липня
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03:55  03 липня
На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 07:10

На Рівненщині 12-річний водій мопеда влаштував ДТП: дитину ушпиталили з ампутацією

03 липня 2025, 07:10
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Серйозна ДТП сталася 1 липня в селі Кисоричі Сарненського району. Неповнолітній водій мопеда дістав тяжкі травми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 12:40 водій мопеда Honda Dio повертав ліворуч та не пропустив мотоцикл Tekken. Виявилося, що мопедом керував 12-річний місцевий житель, а мотоциклом — його 25-річний односельчанин.

"Внаслідок ДТП малолітнього з політравмою, ампутацією пальця ноги та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні. Керманич іншого транспортного засобу не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, мотоцикл і мопед не були зареєстровані. Обидва керманичі не мали посвідчення водія та були без мотошоломів. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст, який катався без прав і шолома.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП мопед аварія мотоцикл дитина підліток травми ушпиталення Рівненська область
У Львові 23-річна дівчина збила автівкою чоловіка на самокаті
02 липня 2025, 04:30
На Одещині комбайн зіткнувся з легковиком: загинула водійка
02 липня 2025, 02:35
На Одещині 8-річний хлопчик на велосипеді зіткнувся із вантажівкою
30 червня 2025, 19:45
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У ВМС розповіли, чи є небезпека ракетних ударів "Калібрами"
03 липня 2025, 07:25
Нічна атака на Одесу: вогонь охопив 9-поверхівку, евакуйовано десятки людей
03 липня 2025, 07:05
У Сумах затримали 17-річного наркодилера
03 липня 2025, 06:40
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
03 липня 2025, 06:10
Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
03 липня 2025, 05:40
"Багато хто думає, що я десь сиджу чілю": гуморист Андрій Лузан розкрив назву підрозділу, в якому він служить
03 липня 2025, 05:20
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
03 липня 2025, 05:05
Гуморист Юрій Ткач вдруге зробив пропозицію своїй дружині
03 липня 2025, 04:45
На РФ покарали чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна: який вирок він отримав
03 липня 2025, 04:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »