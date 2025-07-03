На Рівненщині 12-річний водій мопеда влаштував ДТП: дитину ушпиталили з ампутацією

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 12:40 водій мопеда Honda Dio повертав ліворуч та не пропустив мотоцикл Tekken. Виявилося, що мопедом керував 12-річний місцевий житель, а мотоциклом — його 25-річний односельчанин.

"Внаслідок ДТП малолітнього з політравмою, ампутацією пальця ноги та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні. Керманич іншого транспортного засобу не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, мотоцикл і мопед не були зареєстровані. Обидва керманичі не мали посвідчення водія та були без мотошоломів. Наразі триває слідство.