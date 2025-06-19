На Івано‑Франківщині вже другу добу шукають 5‑річного хлопчика

фото: Національна поліція

З 17 червня в лісовому масиві поблизу села Троїця (Коломийський район) продовжуються пошуки 5‑річного хлопчика, який зник під час сімейної прогулянки. Хлопчик має розлади аутичного спектру, не розмовляє та не відгукується на своє ім'я.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС та поліції області, передає RegioNews.

Станом на ранок 19 червня рятувальні роботи тривають у цілодобовому режимі — навіть уночі.

До пошуків залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, зокрема 9 БпЛА і чотири кінологічні групи служби ДСНС зі службовими собаками.

Рятувальники особисто обстежили близько 850 га, серед яких ~780 га припадає на лісовий масив.

Окрім того, водолази перевірили 9 водойм площею 4 805 м².

Поліцейські Івано-Франківщини працюють у цілодобовому режимі, координують дії залучених служб, здійснюють обстеження лісової місцевості та прилеглих територій, опитують мешканців, переглядають відео з камер спостереження, а також надають підтримку родині дитини.

Нагадаємо, п'ятирічний Кирил Боднарук зник 17 червня близько шостої години вечора під час прогулянки в лісовому масиві неподалік села Трійця на Коломийщині.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти в пошуках хлопчика.