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03 липня 2025, 10:14

На Рівненщині за півроку викрито 50 бурштинокопачів: вилучено понад тонну каміння

03 липня 2025, 10:14
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фото: Національна поліція
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За останні шість місяців на Рівненщині правоохоронці викрили 50 осіб, які займалися незаконним видобутком бурштину. Було вилучено понад 1,1 тонни "сонячного каміння", 13 мотопомп та 7 транспортних засобів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що один із останніх випадків стався 1 липня у лісовому масиві поблизу Старого Села, що на Рокитнівщині.

Поліцейські офіцери громади разом із працівниками сектору реагування патрульної поліції та оперативниками виявили 53-річного місцевого жителя, який незаконно видобував бурштин.

Під час обшуку вилучено мотопомпу та всюдихід кустарного виробництва, які використовувалися для нелегального промислу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у травні на Рівненщині викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину зі збитками понад 350 млн грн.

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Рівненська область бурштин поліція видобуток мотопомпа чоловік
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