фото: поліція Рівненщини

Правоохоронці просять допомогти у встановленні особи чоловіка, який загинув у нічній ДТП на трасі Київ–Чоп

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі триває встановлення особи чоловіка, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія сталася вночі 3 липня близько третьої години на трасі "Київ–Чоп" неподалік села Велика Омеляна.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Crafter, 38-річний мешканець села Чудниця, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Потерпілий від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та продовжують з’ясовувати всі обставини аварії.

Особу загиблого наразі не встановлено. За зовнішніми ознаками чоловікові приблизно 45–50 років. Він був одягнений у темно-сірі шорти, чорну кофту та темно-сині гумові капці. Поліція звертається до мешканців із проханням надати будь-яку інформацію, яка допоможе у ідентифікації чоловіка. Зв’язатися з правоохоронцями можна за телефонами: 067-362-58-56 або 102.

Розслідування триває, правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якими відомостями про цей інцидент, не залишатися осторонь та допомогти у встановленні особи загиблого.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі чоловік потрапив під коліса мікроавтобуса "Укрпошти".