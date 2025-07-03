фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ривненском районе продолжаются поиски 19-летней Маргариты Жолобчук, которая исчезла в конце июня. По информации полиции, девушка ушла из дома 16 июля в обеденное время и с тех пор не вернулась. Последний раз она выходила на связь с родными 27 июня, после чего ее телефон перестал отвечать, а место пребывания остается неизвестным.

Маргарита – жительница Ровенского района, родилась в 2006 году. Ее описание: рост около 165 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы. На момент исчезновения девушка была одета в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки. По данным полиции, это не первый случай, когда она покидает дом без уведомления.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой о помощи. Если кому-либо известна какая-либо информация о местонахождении Маргариты, просят сообщить по телефонам 098-372-66-94, 067-360-26-26 или по номеру полиции 102. Поиски продолжаются, и каждая деталь может стать важной для установления ее места пребывания.

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