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03 июля 2025, 13:20

В Ровенской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку, которая последний раз выходила на связь 27 июня

03 июля 2025, 13:20
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фото: полиция Ровенской области
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Полиция просит помочь в розыске пропавшей более недели назад 19-летней девушки из Ровенского района.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ривненском районе продолжаются поиски 19-летней Маргариты Жолобчук, которая исчезла в конце июня. По информации полиции, девушка ушла из дома 16 июля в обеденное время и с тех пор не вернулась. Последний раз она выходила на связь с родными 27 июня, после чего ее телефон перестал отвечать, а место пребывания остается неизвестным.

Маргарита – жительница Ровенского района, родилась в 2006 году. Ее описание: рост около 165 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы. На момент исчезновения девушка была одета в белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки. По данным полиции, это не первый случай, когда она покидает дом без уведомления.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой о помощи. Если кому-либо известна какая-либо информация о местонахождении Маргариты, просят сообщить по телефонам 098-372-66-94, 067-360-26-26 или по номеру полиции 102. Поиски продолжаются, и каждая деталь может стать важной для установления ее места пребывания.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области уже вторые сутки ищут 5-летнего мальчика.

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