09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 18:48

Допоміг росіянам верифікувати чотири Starlink: киянина засудили до 15 років

13 листопада 2026, 18:48
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

34-річного мешканця Києва засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він допоміг російському військовому верифікувати чотири термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати для координації бойових дій проти ЗСУ

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2026 року чоловік шукав підробіток і познайомився в Telegram із людиною, яка запропонувала йому за гроші верифікувати Starlink. За активацію одного термінала обіцяли 120 доларів. Згодом з’ясувалося, що пропозицію зробив російський військовий.

Обвинувачений активував один термінал, а також залучив до цієї роботи трьох знайомих. Вони за винагороду погодилися активувати ще три системи супутникового зв’язку. Водночас, за даними прокуратури, знайомі чоловіка не знали, що допомагають військовим РФ. За кожного залученого російський куратор платив обвинуваченому додатково по 50 доларів.

Сам чоловік, як встановило слідство, усвідомлював, що активовані термінали використовуватимуть Збройні сили РФ для координації бойових дій проти українських військових.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. У суді чоловік визнав свою вину. Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ФСБ РФ росіяни Starlink
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Росія майже 20 разів атакувала Нікопольщину: поранена жінка
13 листопада 2026, 19:56
У Харкові знайшли мертвого кота з численними ранами: поліція відкрила кримінальне провадження
13 листопада 2026, 19:24
У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко
13 листопада 2026, 18:58
У Києві чоловік підпалив будинок матері після сварки: йому загрожує 10 років
13 листопада 2026, 18:33
У Славутичі чоловіка засудили до довічного за сексуальне насильство над 6 хлопчиками
13 листопада 2026, 17:57
На Одещині затримали ексдиректора з Криму, який впроваджував російські стандарти освіти
13 листопада 2026, 17:48
П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ
13 листопада 2026, 17:27
Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді
13 листопада 2026, 17:20
У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі
13 листопада 2026, 16:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »