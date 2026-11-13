Допоміг росіянам верифікувати чотири Starlink: киянина засудили до 15 років

Фото: Офіс Генерального прокурора

34-річного мешканця Києва засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Він допоміг російському військовому верифікувати чотири термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати для координації бойових дій проти ЗСУ

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, у квітні 2026 року чоловік шукав підробіток і познайомився в Telegram із людиною, яка запропонувала йому за гроші верифікувати Starlink. За активацію одного термінала обіцяли 120 доларів. Згодом з’ясувалося, що пропозицію зробив російський військовий.

Обвинувачений активував один термінал, а також залучив до цієї роботи трьох знайомих. Вони за винагороду погодилися активувати ще три системи супутникового зв’язку. Водночас, за даними прокуратури, знайомі чоловіка не знали, що допомагають військовим РФ. За кожного залученого російський куратор платив обвинуваченому додатково по 50 доларів.

Сам чоловік, як встановило слідство, усвідомлював, що активовані термінали використовуватимуть Збройні сили РФ для координації бойових дій проти українських військових.

Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. У суді чоловік визнав свою вину. Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.