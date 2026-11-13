На Чернігівщині чоловік через ревнощі хотів помститись підпалом, але переплутав адреси

Фото з відкритих джерел

На Чернігівщині судили двох чоловіків за підпал. Проте виявилось, що їхня ціль була зовсім інша

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у вересні минулого року. Двоє чоловіків приїхали до Прилук. Вночі один із них облив шматок автомобільної шини легкозаймистою речовиною та підпалив двері квартири. Його товариш заздалегідь знайшов автомобіль, на якому вони приїхали до міста, та стежив за навколишньою обстановкою.

Внаслідок пожежі пошкодились двері. Збитки понад 4 тисячі гривень.

Чоловік, який вчинив підпал, визнав провину частково. Він заявив, що думав, що за цією адресою живе новий коханий його колишньої співмешканки. За його словами, він хотів "налякати суперника".

Його товариш свою причетність заперечував. За його словами, він приїздив до Прилук разом із водієм автомобіля, щоб придбати для нього машину. За його версією, товариш, який підпалив двері, просто попросився поїхати разом із ними, а про його наміри вони не знали.

Обом чоловікам призначили п'ять років позбавлення волі, але звільнили їх від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.